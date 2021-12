ONE PIECE: la pericolosità di Katakuri nel maestoso busto di Demigod Studio

Nel corso della sua avventura Monkey D. Luffy ha fronteggiato molti pirati e nemici nel vasto universo di ONE PIECE, ideato dal maestro Eiichiro Oda. Tra le numerose sfide affrontate, vi è uno scontro relativamente recente e particolarmente importante per la crescita del protagonista: la battaglia con Charlotte Katakuri nel Mondo Specchio.

Verso la fine della saga ambientata su Whole Cake Island, dove la figura dell’antagonista principale è ricoperta dall’Imperatrice Big Mom, Luffy si è infatti ritrovato a dover affrontare da solo un avversario nettamente al di sopra delle proprie capacità. Con grande fatica e volontà Cappello di Paglia è riuscito ad apprendere come controllare l’Haki dell'Osservazione proprio nel corso della battaglia, mostrando anche per la prima volta una tecnica particolare del Gear Fourth: Snakeman.

A distanza di più di quattro anni dalla pubblicazione, il combattimento tra Luffy e Katakuri rimane impresso nella memoria dei lettori, e viene spesso annoverato tra i migliori scontri dell’intera epopea piratesca di Oda. Per questo motivo lo studio Demigod ha deciso di dedicare ad un villain così importante il magnifico busto in scala che potete vedere nelle immagini in calce.

Disponibile in due versioni, in scala 1:1 e 1:4 rispettivamente vendute ad un prezzo di 1290 euro e 245 euro, il prodotto appare particolarmente dettagliato, con tutti i tratti di design perfettamente realizzati, con l’aggiunta di una particolare targa sopra la base in cui viene riportata la taglia di 1,057,000,000 di Berry posta sulla testa di Katakuri.