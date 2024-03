One Piece: Perona è in compagnia dei suoi fantasmi in questo cosplay

Con i suoi lunghi capelli rosa e il suo aspetto spettrale, il look di Perona cambia significativamente dopo il salto temporale di One Piece. Da un outfit da lolita si passa ad uno più maturo, mantenendo tuttavia l'elemento gotico dei suoi abiti, catturando non solo il cuore degli spettatori ma anche la creatività dei cosplayer.

Quando si parla di Perona, non si può non menzionare il potere che ha ottenuto dopo essersi cibata del misterioso quanto potente Frutto del Diavolo di One Piece Horu Horu. Questo frutto le ha donato la capacità di creare fantasmi capaci di sottrarre la voglia di vivere a chiunque tocchino, un'abilità tanto unica quanto inquietante. Questo dettaglio viene riprodotto magistralmente dalla cosplayer annahiime, in un cosplay davvero unico.

In questo cosplay di Perona da One Piece, la ragazza è avvolta dai suoi amici fantasmi, in un ambiente sinistro e spettrale. Nella versione originale, Perona sfoggia con orgoglio un tatuaggio rosa raffigurante un pipistrello, simbolo della sua essenza gotica. Al di là dell'apparenza di una giovane piratessa sicura di sé, si cela un lato vulnerabile e gentile, compassionevole e solidale con i suoi compagni.

È pronta ad aiutare il prossimo senza esitazioni, un tratto che rende Perona la compagna di ciurma ideale. Tuttavia, ciò che rende questa ragazza così affascinante è la sua complessa personalità, una mescolanza di furbizia e ingenuità, orgoglio e gentilezza. Se vi è piaciuta questa rivisitazione, perché non dare anche un'occhiata a questo cosplay di Bonney da One Piece?