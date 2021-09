ONE PIECE: Perona in un cosplay fantasmagorico, le foto di Jun

I pirati che hanno affrontato i Mugiwara durante il loro viaggio verso il One Piece sono tanti. Alcuni sono rimasti nemici anche dopo le battaglie, qualcun altro si è ritrovato ad aiutarli, anche se non senza qualche screzio. Anche a Thriller Bark c'è stato qualcuno che ha poi incrociato nuovamente la ciurma protagonista di ONE PIECE.

Nella ciurma di Gecko Moria c'erano tanti pirati spettrali. Chi incarnava al meglio la tematica horror, tra zombi e fantasmi dell'isola di ONE PIECE, era Perona. Capelli rosa sgargiante, un vestito che riprendeva alcuni caratteri regali tra manto e corona e una risata naturalmente insolita. Il suo Horo Horo Horo ha spesso echeggiato per il castello dell'ex membro della Flotta dei Sette, accompagnato da esseri ectoplasmatici derivanti dal suo problematico Frutto del Diavolo.

Perona è un personaggio che poi è tornato in ONE PIECE e si è conquistata un piccolo spazio nel cuore degli appassionati che, purtroppo, non riescono a vederla molto spesso. Però per l'appunto, nonostante le brevissime comparse dopo Thriller Bark, continua a essere portata in varie foto dalle cosplayer. Ecco così un cosplay di Perona pre timeskip, ai tempi dell'isola di Moria, realizzato da Jun. La modella prende riproduce fedelmente la piratessa e i suoi abiti, aggiungendo anche qualche fantasmino. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema ONE PIECE?