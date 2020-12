ONE PIECE: Perona è perfetta nel cosplay di Aurum Heart

Le ragazze di ONE PIECE sono sempre magnifiche, sia che si tratti di personaggi principali come Nami e Nico Robin o donne che appaiono ogni tanto, come Bibi. Questo ha generato un fandom piuttosto nutrito per ogni personaggio femminile e pertanto quasi tutte hanno ricevuto un cosplay a tema ONE PIECE dalle varie cosplayer.

Abbiamo visto negli ultimi mesi un cosplay dedicato a Yamato, il nuovo personaggio di ONE PIECE che sembra avrà ripercussioni importantissime sulla trama del manga, così come di altri personaggi apparsi in un'unica saga o poco più, come nel caso del triplo cosplay di Rebecca.

Col cosplay di oggi però andiamo a riprendere una ragazza che fu dapprima una antagonista importante per i Mugiwara a causa dei suoi poteri ma che poi è tornata quasi in veste di alleata, o almeno non di nemica, durante il breve arco del timeskip. Stiamo parlando di Perona, piratessa che faceva parte del gruppo di Gecko Moria e a cui è ancora legata.

Il cosplay di Perona è stato realizzato da Aurum Heart che con due foto caricate su Instagram ha ripreso la Perona che abbiamo conosciuto a Thriller Bark. Capelli di un rosa acceso e avvolto in due codini laterali, il solito sguardo presuntuoso e i vestiti rossi ricchi di fiocchi e fiori. La realizzazione è piuttosto convincente, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.