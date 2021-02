ONE PIECE, ma i personaggi sono quelli di Among Us: virale il lavoro di un fan

Among Us è uno dei giochi del momento, un titolo che ha riscosso un'immensa popolarità grazie alla sua formula vincente. Inoltre, quei bizzarri personaggi sono diventati bersaglio di numerosi artisti che hanno reinterpretato nei modi più disparati gli astronauti del gioco multiplayer. Ecco, a tal proposito, come apparirebbero in chiave ONE PIECE.

Qualcuno si era già preso la briga di reinterpretare i personaggi di Among Us con le caratteristiche dei Mugiwara, tuttavia nessuno era andato così oltre come kwekkwek, un utente su Reddit, che ha provato modificare le tecniche con la quale gli impostori uccidono i propri compagni. In una fan-animation di poco più di due minuti, la stessa che potete ammirare tra gli allegati in calce alla notizia, l'artista ha immaginato i Mugiwara, sotto le vesti di astronauti, uccidere i propri nemici con le loro tecniche caratteristiche.

Vediamo ad esempio Zoro usare la tecnica a tre spade, Sanji usare il Diable Jambe e così per tutti gli altri iconici membri della ciurma di Rufy il cui capitano, invece, è ritratto mentre sfodera il suo Gom Gom Gatling con l'Haki dell'Armatura. Il video ha riscosso una notevole popolarità all'interno della community dedicata con centinaia di commenti che chiedono una mod del gioco sul proprio smartphone con queste stesse peculiarità.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa esilarante animazione fan-made che unisce i personaggi di Among Us ai pirati di ONE PIECE? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.