ONE PIECE: quali sono i personaggi apparsi di più nella Saga di Wano finora?

Eiichiro Oda ci ha abituato ad archi narrativi piuttosto lunghi, alcuni della durata persino di qualche anno, per il suo grande capolavoro ONE PIECE. Anche la Saga di Wano non si è rivelata essere da meno e i personaggi che si sono resi protagonisti capitolo dopo capitolo sono numerosi e tra i più disparati.

In rete stanno già emergendo i primi spoiler del capitolo 1028 di ONE PIECE e i fan hanno già iniziato a discutere delle ultime novità del manga. Qualcun altro, invece, ha colto l'occasione per aggiornare le volte in cui tutti i personaggi sono apparsi nell'arco narrativo corrente. La top in questione, dunque, qui segue:

Monkey D. Luffy - 1278 (+1) Roronoa Zoro - 723 (+1) Kaido - 669 Kin'emon - 603 Sanji - 462 (+29) Kozuki Momonosuke - 454 (+10) O-Kiku - 451 Kozuki Oden - 450 Nami - 396 (+1) Kawamatsu - 376 Charlotte Linlin - 350 O-Tama - 347 Queen - 342 (+36) Yamato - 322 (+10) Trafalgar D. Water Law - 299 Raizo - 296 Nico Robin - 292 (+3) Denjiro - 284 Franky - 282 (+1) Tony Tony Chopper - 280 (+6) Shinobu - 279 Ashura Douji - 275 Usopp - 271 (+1) Kurozumi Orochi - 271 Inuarashi - 268 Hyogoro - 265 (+1) Kurozumi Kanjuro - 254 Kozuki Hiyori - 251 Nekomamushi - 217 Napoleon - 214 Eustass Kid - 208 Brook - 188 (+3)



Komachiyo - 174



Jinbe - 150 (+1)



Ulti - 150 Marco - 148 (+1) Basil Hawkins - 147 King - 143 Killer - 141 Shimotsuki Yasuie - 129 O-Toko - 120 Sasaki - 115 Black Maria - 115 Izo - 114 (+1)



Page One - 114



X Drake - 103



Onimaru - 102



Who's Who - 102 Zeus - 102 Kozuki Toki - 96

E voi, invece, vi aspettavate una classifica del genere? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata all'ultimo cosplay di Nami di ONE PIECE.