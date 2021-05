ONE PIECE: ecco quali personaggi sono davvero spadaccini secondo Eiichiro Oda

L'epopea di ONE PIECE è caratterizzata da centinaia e centinaia di personaggi, alcuni dei quali che lo stesso Eiichiro Oda stenta a ricordare. Tuttavia, all'interno dell'immaginario da lui delineato, sono soltanto in 4 i personaggi che lui considera veri e propri spadaccini. Ecco di chi si tratta.

Anche un autore con esperienza come Oda commette ogni tanto qualche errore, di cui uno molto recente come quello della scheda di Tama. Ad ogni modo, non sono in molti a sapere che all'interno di ONE PIECE l'autore ha introdotto qualcosa come 1220 personaggi, un numero spropositato per una storia. Eppure, nonostante l'imponente mole di pirati e non, sono soltanto in 4 coloro che Eiichiro Oda considera dei veri e propri spadaccini.

Il nono volume del ONE PIECE Magazine, infatti, ha svelato un retroscena sull'opera, o meglio ha confermato le parole del sensei in occasione del 70° volume del manga. In un piccolo paragrafo, dunque, appare un'immagine con 4 spadaccini e una descrizione inserita appositamente da Oda stesso che qui recita: "Nessun avversario può sconfiggere questi 4 spadaccini! Ma che stai facendo, Brook?!"

I 4 personaggi in questione, qualora non fosse chiaro, sono Law, Zoro, Kinemon e Brook. Interessante notare, infine, che il maestro non abbia citato né Shanks, Fujitora o quantomeno Rayleigh, sintomo che il sensei possa avere ancora qualcosa di grosso in cantiere per 4 pirati. E voi, invece, cosa ne pensate di queste parole? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.