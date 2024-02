ONE PIECE, i personaggi più forti contro cui Nami ha combattuto

Nami è uno dei personaggi simbolo di One Piece e abbiamo potuto riscoprirne le qualità recentemente, con l' interpretazione perfetta di Emily Rudd nel live-action di Netflix dedicato proprio a One Piece. La navigatrice, senza mai tirarsi indietro, ha affrontato battaglie durissime nel corso dell'opera. Quali? Attenzione agli spoiler che seguono!

Tra i diversi scontri a cui ha preso parte Nami, va sicuramente segnalato quello con Monet su Punk Hazard. L'arpia mise in grosse difficoltà la ragazza dai capelli color arancio con la coppia di picconi di ghiaccio che brandiva. Inolte, Monet era un'utilizzatrice del Frutto Winter-Winter. Nami riuscì a respingere momentaneamente il nemico con Heat Egg, ma fu l'intervento di Nico Robin e e Zoro a salvarla.

Su Wano, Nami ha ottenuto la sua più grande vittoria in One Piece contro un nemico temibile: Ulti. Il membro dei Tobiroppo fu un osso duro da battere per via della sua immensa forza e per le grandi capacità di controllo dell'Haki che aveva. Per fortuna, con l'ausilio di Zeus, abbandonato da Big Mom, Nami riuscì ad avere la meglio sul nemico.

Durante lo scorrere dei capitoli del manga, Nami ha poi dovuto minacce dalla potenza smisurata come Enel, su Skypiea, e Big Mom, sempre su Wano. Inutile dire che, in entrambi i casi, pur dimostrandosi una valorosa combattente, Nami ha dovuto lasciare l'arduo compito di sconfiggere gli avversari a qualche altro personaggio dotato di poteri più forti.

Pur non primeggiando in forza o abilità, Nami ha quindi dimostrato più volte di non mancare di coraggio e spirito di intraprendenza, cercando di dare sempre il massimo possibile.