ONE PIECE: tutti i personaggi con l'Haki del Re Conquistatore nel manga

L'Haki, un potere che pochi posseggono in ONE PIECE. Presentato sotto traccia nel manga durante la saga di Skypea, ha preso sempre più corpo fino a diventare un'arma fondamentale nel nuovo mondo. Suddiviso in tre poteri, sono in pochi individui a poter imparare i primi due, mentre il terzo è una capacità rara e temibile.

L'Haki del Re Conquistatore è uno dei tre tipi di Haki e il più raro, capace di far svenire chiunque stia intorno a colui che lo emana. Chi lo sfrutta diventa inevitabilmente uno dei personaggi più forti del mondo di ONE PIECE. Si dice che soltanto una persona su un milione riesca a farlo risvegliare. Ma finora Eiichiro Oda quanti possessori dell'Haki del Re Conquistatore ha presentato in ONE PIECE?

Finora i personaggi confermati sono Monkey D. Rufy, Roronoa Zoro, Portgas D. Ace, Shanks, Kaido, Barbabianca, Big Mom, Katakuri, Gol D. Roger, Kozuki Oden, Don Chinjao, Boa Hancock, Donquijote Doflamingo, Sengoku il Budda, Eustass Kid, il re oscuro Rayleigh e l'ultima arrivata Yamato. Sono quindi in 17 finora i possessori confermati dell'Haki del Re Conquistatore, anche se non tutti sono in vita. Di fatti, attualmente nel mondo di ONE PIECE sono presenti 13 personaggi a possederlo.

Anche se non confermato, è possibile che il grandammiraglio Akainu possa farne uso, così come Koby, Monkey D. Dragon, Monkey D. Garp e qualche altro individuo che occupa ruoli di rilievo in ONE PIECE. Nel corso della storia potremmo vedere altri utilizzi di questo potere che, con le ultime battaglie di Rufy, sembra avere anche altri utilizzi.