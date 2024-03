One Piece: quali sono i personaggi che si sono macchiati del maggior numero di omicidi?

Seppur Eiichiro Oda non sia solito risolvere i grandi eventi di One Piece attraverso l'espediente - tipico degli shōnen - della neutralizzazione fisica del nemico, è pur vero che alcuni personaggi, nel corso della loro storia di rivalsa/conquista, si sono macchiati di numerosi omicidi. Spesso confluiti anche in vituperabili pratiche sterminatorie.

A differenza delle pellicole horror e thriller, che hanno dato storicamente vita a quei fenomeni culturali chiamati “kill count” grazie a cui gli spettatori tengono traccia del numero di “uccisioni” avvenute in un dato testo o prodotto audiovisivo, in One Piece una pratica di questo tipo risulterebbe perlopiù arbitraria, se non addirittura impossibile da eseguire. Del resto, il piacere voyeuristico dei lettori del manga non passa dal grado di visceralità esibito dalle tavole, né dalla messa in scena delle pulsioni più umbratili dell'animo umano. Tanto che Oda, anche quando tratta i fenomeni più duri e oscuri dell'universo di One Piece, tende a mostrarne in campo le conseguenze, lasciando al fuori campo (quindi off-page) le esecuzioni di quelle stesse azioni. Come è il caso degli omicidi di cui si macchiano di volta in volta i personaggi, di cui veniamo a conoscenza attraverso “l'eredità” che queste figure si portano dietro, e che ne inabissa i nomi in un manto oscuro.

In una lista di questo tipo, finalizzata appunto a delineare i personaggi che hanno cancellato numerose esistenze nel corso delle loro attività, non si può che prendere le mosse dall'unico individuo (ma lo è davvero?) che è stato inquadrato nel pieno dell'esecuzione di uno sterminio collettivo: ovvero Im. Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo tutto ciò che sappiamo sul Mother Flame di One Piece, l'obliterazione a cui il capo del Governo Mondiale ha destinato un'intera isola attraverso il dispiegamento di un arma di distruzione di massa dagli esiti epocali, non ha realmente pari nel racconto.

E già solo in questo caso, in quanto responsabile unico della tragedia, Im ha condannato alla morte decine di migliaia di persone, a cui bisogna aggiungere anche tutto il resto (con tutta probabilità, consistente) delle vittime che le sue azioni autarchiche hanno causato nella Storia (quella con la S maiuscola) del manga. Perché è chiaro che per fondare il sistema di potere su cui si basa lo status quo corrente, il sovrano abbia storicamente perpetrato un numero altissimo di genocidi, pur di continuare a mantenere nascosti i segreti del mondo celati in One Piece dal Governo Mondiale.

Seppur non compiendo azioni sanguinarie su vasta scala, anche un personaggio come Mihawk è stato responsabile di molte morti a suo nome. Del resto il più potente spadaccino di One Piece è universalmente riconosciuto come il “Cacciatore di marine”, un denominativo che ha gettato innumerevoli tracce di sangue sul suo cammino di estirpazione della “piaga istituzionale” dalla faccia del pianeta. Un discorso, questo, che potremmo estenderlo anche al resto degli Shichibukai, soprattutto a quelli che hanno costruito la propria rete di potere su strutture piramidali basate sulla perpetrazione di obiettivi (e quindi di metodi per raggiungerli) diabolicamente “alternativi”. Al punto che personaggi come Crocodile o Doflamingo si sono serviti dell'amnistia di cui potevano beneficiare sotto il vessillo della Flotta dei Sette, proprio per evitare che le loro azioni sollevassero lo sdegno delle istituzioni.

Ed è proprio all'Organizzazione marittima del mondo di One Piece che va legata la figura più prona all'omicidio tra tutti i marine: ovvero Akainu. Come abbiamo visto nell'articolo in cui osserviamo a cosa è dovuta in One Piece la cecità di Fujitora, il Grandammiraglio si distingue dal sottoposto (e per estensione, dal resto della Marina) per mezzo di una sua particolarissima lettura del senso di Giustizia: agli occhi di Sakazuki, tutto ciò che ostacola il naturale corso legislativo merita di essere neutralizzato, anche attraverso le metodologie più brutali e sanguinarie, proprio perché l'esercizio della Giustizia Assoluta non concerne questioni etiche o morali. Una convinzione che ha portato Akainu ad “affogare” nel magma un numero imprecisato (ma indubbiamente alto) di fuorilegge.