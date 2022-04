ONE PIECE: i personaggi che hanno mangiato il Gom Gom dopo le ultime rivelazioni

Dal primo capitolo di ONE PIECE è stato visto in azione il Frutto Gom Gom, posseduto da Shanks e dalla sua ciurma, magari con l'obiettivo di rivenderlo, ma che è stato incautamente mangiato da Monkey D. Rufy. Il protagonista della storia è diventato così di gomma.

Per tanto tempo è stato creduto che di fronte un semplice Paramisha, tuttavia le cose non stanno proprio così. La storia del Frutto Gom Gom ha iniziato a inspessirsi durante la fase dedicata a Onigashima, quando Who's Who ha iniziato a rivelare qualche mistero, poi corroborato dai discorsi dei Cinque Astri di Saggezza. Il Frutto Gom Gom alla fine si è rivelato essere il Frutto Homo Homo mitologico modello Nika, con caratteristiche diverse.

Alla luce delle recenti constatazioni, chi ha mangiato il Frutto Gom Gom nella storia di ONE PIECE? Ovviamente Monkey D. Rufy è una risposta certa, dato che attualmente ne è in possesso. Prima di lui però il giro avrà fatto il giro del mondo e sarà stato in mano a diversi possessori. Con le ultime rivelazioni, sappiamo che Gol D. Roger non ha mangiato il Frutto del Diavolo in questione, come volevano diverse teorie in passato.

Sicuramente Rufy è legato a Joy Boy e per questo è probabile che anche quell'uomo misterioso abbia mangiato il Frutto Gom Gom. Infine, dato che Nika è una figura mitologica, non può aver mangiato lo stesso frutto come si credeva fino a qualche settimana fa.

Finora quindi c'è un solo possessore certificato del Frutto Homo Homo modello Nika, ma con Joy Boy che è un candidato molto credibile per la questione.