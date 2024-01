One Piece: tutti i personaggi che possono attivare il Buster Call

Nelle dinamiche belliche di One Piece, non c'è soluzione più drastica del Buster Call. La procedura di distruzione di massa è in grado di obliterare intere nazioni, ed è il motivo per cui chi la attiva si fa carico di una responsabilità che va oltre quella della mera operazione militare: e non a caso solo le cariche più alte possono disporne.

La tavola su cui si conclude il capitolo 1104 del manga, ha lasciato intendere non solo l'entrata del conflitto su Egghead nella sua fase più drastica e drammatica – aspetto che gli spoiler di One Piece 1105 hanno contribuito a confermare – ma ha delineato, se ce ne fosse ancora bisogno, da un lato il grado di devastazione a cui può tendere un comando di questo tipo, e dall'altro l'entità di coloro che possono attivare tale procedura obliterante.

D'altronde nella storia del manga creato da Eiichiro Oda, il Buster Call ha sempre assunto la configurazione di soluzione “finale” ed estrema, proprio perché mettendo in moto l'operato di ben cinque Vice Ammiragli, coadiuvati da una flotta composta di dieci navi da guerra, è percepita anche da chi lo attiva come un procedimento altamente diabolico, da adoperare solo nel caso non ci fosse alternativa all'obliterazione più totale per porre fine ad una determinata minaccia.

Naturalmente, considerato il grado di spietatezza mostrato in tutta la saga dall'Astro, è logico pensare che il membro del Gorosei non si sia posto alcun problema nel perseguire tale azione, soprattutto dopo aver osservato la lunga sequela di soprusi a cui ha storicamente sottoposto tutti colori che hanno incrociato il suo cammino, per non parlare delle numerose macchinazioni con cui ha soggiogato intere popolazioni (al punto che possiamo considerare Saturn il responsabile di tutte le malattie viste in One Piece).

Quando si parla di Buster Call, e delle responsabilità di cui si fa carico chi lo attiva, non tutti però si approcciano alla questione nello stesso modo. Se è ipotizzabile che anche il resto delle autorità più alte del Governo Mondiale non si faccia scrupoli nell'obliterare intere isole – come abbiamo visto nel recente uso in One Piece del Mother Flame da parte di Im – il discorso cambia nel momento in cui spostiamo lo sguardo su quell'altra fazione di personaggi che può disporre di tale procedura: ovvero gli Ammiragli. Ognuno dei quali, per motivazioni di natura caratteriale o etica, potrebbe non vedere di buon occhio questa soluzione.

Alla luce dei motivi che hanno determinato in One Piece la cecità di Fujitora, è logico ritenere che l'Ammiraglio, dal suo canto, non si servirebbe mai di un dispositivo come il Buster Call. D'altronde l'uomo è arrivato a togliersi la vista proprio perché non sopportava più di essere testimone (e quindi corresponsabile) delle ingiustizie in cui affoga il mondo, motivo per cui non avvallerebbe mai di suo pugno l'obliterazione di un'intera popolazione.

Un discorso simile vale anche per Kizaru e Akainu: per quanto i due non condividano lo stesso sistema di valori del collega, è probabile che trovino l'uso del Buster Call abbastanza risibile, se non addirittura ininfluente, con il primo che è solito eseguire gli ordini che gli vengono impartiti, senza mai prendere alcuna iniziativa, mentre il secondo è contraddistinto da una natura così apertamente interventista ed egocentrica da portarlo a risolvere in prima persona le crisi del Nuovo Mondo. Per quanto riguarda invece Toro Verde, è difficile stabilire se possa mai arrivare ad utilizzarlo, data la scarsità di informazioni che per adesso Oda ci ha fornito sul carattere e sulla personalità del marine.