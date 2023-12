One Piece: tutti i personaggi che potrebbero aver già risvegliato il Frutto

Uno degli elementi che porterà le battaglie future di One Piece ad un livello superiore, non può che essere il risveglio del Frutto. Sin da quando Oda lo ha introdotto, è apparso chiaro come i rapporti di forza nel Nuovo Mondo, così come gli esiti dei prossimi conflitti, passeranno da questo stratagemma. Ma chi possiede davvero tale abilità?

Come raccontato da Kaido su Wano, i Frutti del Diavolo possiedono uno stadio “finale” chiamato risveglio (kakusei) che può essere attivato solamente nel caso in cui la mente e il corpo del possessore si allineino completamente con la natura intrinseca del proprio Frutto. Alcuni, come ad esempio Rufy, Doflamingo o i Guardiani Demoniaci di Impel Down sono già in grado di attivarlo, arrivando così ad ottimizzare il potere e le abilità di recupero e di resistenza che li contraddistinguono oltre il mero stadio iniziale del Frutto. E in un contesto come quello di One Piece dove il dominio sull'altro è affermato grazie alla capacità di aggregare attorno a sé alleati sempre più formidabili, è logico supporre che tra le ciurme, soprattutto fra quelle con a capo gli Imperatori o gli ex Shichibukai, ci siano diversi personaggi in grado di ultimare lo stadio definitivo del proprio Frutto, e di cui Oda ancora non ci ha mostrato l'intero potenziale.

Se dobbiamo riflettere su quei pirati che godono di un riconoscimento universale nel Nuovo Mondo, ma di cui non vediamo le abilità da tempo, ci appare logico pensare che un personaggio come Crocodile abbia già risvegliato il Frutto. I motivi per cui un'ipotesi di questo tipo non sembra poi così azzardata, sono da ritrovare proprio nella posizione di rilievo che l'ex Shichibukai occupa nella Cross Guild di Buggy – e di conseguenza nei rapporti di forza/potere del Nuovo Mondo. D'altronde il Suna Suna no Mi ha pochi punti deboli, e il fatto che il suo possessore sia arrivato ad ottenere una taglia da 1.965 miliardi di berry mostra non solo quanto il Governo Mondiale tema il pirata, ma soprattutto ci dà un indizio di come il suo potere sia cresciuto nel tempo. E se per alcuni osservatori sarà proprio la Cross Guild di Buggy a trovare l'ultimo Road Poneglyph in vista del One Piece, allora appare evidente che i pericoli della compagnia non siano riconducibili al solo Mihawk.

Altri personaggi che con tutta probabilità hanno già risvegliato il Frutto, sono naturalmente i restanti Astri di Saggezza. Ora non sappiamo se Saturn sia o no l'autorità più temibile del Governo Mondiale dopo Im, ma dal momento che il Ministro della Scienza è posizionato sullo stesso piano degli altri quattro membri del Gorosei, è logico aspettarsi da loro un potere di pari o comunque di simile natura. Stesso discorso vale (ovviamente) per chi li comanda, al punto che alcuni già considerano Im il personaggio più forte di tutto One Piece, anche più degli Imperatori o delle autorità massime della marina.

È proprio tra i marines che vanno individuati gli altri possibili candidati al risveglio del Frutto. Appare scontato che colui che occupa il ruolo di Grandammiraglio possieda già un'abilità di questo tipo. Da tale prospettiva non è chiaro se fosse in grado di risvegliare il Frutto già ai tempi di Marineford, ma una volta presi in considerazione i due anni del time-skip, sarebbe sorprendente – se non addirittura improbabile – che un personaggio come Akainu non figuri tra coloro che hanno raggiunto la sublimazione del loro potere. Stesso discorso poi andrebbe fatto per Sengoku, anche se non è detto che l'ex capo dei marines mostri in futuro tutto il suo potenziale latente.

Per quanto riguarda invece Barbanera, anche per lui appare altamente probabile l'eventualità che abbia risvegliato il Frutto. Quel che non sappiamo, però, è se sia stato in grado di definire appieno i poteri sia dello Yami Yami no Mi, che del Gura Gura. Anche perché se davvero Oda concederà al pirata la capacità di metabolizzare anche la forma definitiva del Frutto appartenuto in passato a Barbabianca, ecco allora che per i Mugiwara la rotta verso il One Piece si farebbe incontrovertibilmente più dura.