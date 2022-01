ONE PIECE: quali sono i personaggi che sanno usare tutti e tre gli Haki? L'elenco

Il potere dell'Haki identifica indubbiamente i personaggi più forti di ONE PIECE. Solo quei pirati o marine capaci di sfoderare tutta la forza di questi tre poteri può minimamente sperare di dominare i mari, che sia da parte della giustizia o da quella della pirateria.

L'ambizione è quindi un punto focale, e tutti i pirati più forti del passato, come Gol D. Roger e Barbabianca, possedevano le tre versioni di Haki. Nel presente sono in tanti però ad aver confermato di avere questo potere o di averlo risvegliato di recente. Quali sono i personaggi di ONE PIECE ad avere tutti e tre gli Haki? Ecco l'elenco:

Barbabianca;

Gol D. Roger;

Kaido;

Silvers Rayleigh;

Big Mom;

Shanks;

Oden Kozuki;

Sengoku il Budda;

Monkey D. Rufy;

Roronoa Zoro;

Yamato;

Charlotte Katakuri;

Boa Hancock;

Donquijote Doflamingo;

Don Chinjao;

Eustass Kid;

Portgas D. Ace;

Sono 17 in totale le persone che sanno usare tutti e tre gli Haki di ONE PIECE. Ovviamente questo elenco potrà allargarsi ulteriormente, è difficile pensare che leggende come Rocks e Shiki, ma anche gli attuali Akainu e Barbanera non sappiano utilizzare l'Haki del Re Conquistatore o uno degli altri due. Ma non tutti sanno usarli allo stesso modo, con tutte le variazioni che ha imparato Rufy di recente.