ONE PIECE: un personaggio della ciurma di Rufy aveva già incontrato il Re dei Pirati

Gli scorsi capitoli di ONE PIECE sono transitati dalla storia di Oden Kozuki, futuro shogun di Wanokuni, all'ultimo viaggio di Gol D. Roger. La figura del Re dei Pirati è sempre stata piuttosto misteriosa, pertanto l'attenzione di quest'ultima fase è inevitabilmente gravitata su di lui.

Ormai è dall'inizio del terzo atto di Wanokuni che ONE PIECE ci sta narrando questo flashback. Il racconto del passato però sembra essere giunto al climax con il capitolo 967 che ha mostrato le ultime isole toccate dalla ciurma di Roger.

Tra queste c'è Water Seven, isola su cui il Re dei Pirati incaricò il noto Tom di costruire la Oro Jackson, mitica nave preparata con il legno dell'albero Adam. Già all'epoca però il famoso carpentiere aveva due allievi, e uno di essi era naturalmente Franky, ora conosciuto come "il Cyborg". Il giovane Cutty Flam è stato quindi uno dei membri della ciurma di Cappello di Paglia ad essere stato vicinissimo al Re dei Pirati, anche se ha deciso di non osservarlo da vicino.

Per questo e per altri motivi, in una piccola vignetta del capitolo 967 di ONE PIECE, il ragazzino è stato preso in giro da Oden Kozuki. Addirittura, Oden sembra aver invitato Franky in ciurma che però rifiuta fermamente non volendo avere nulla a che fare con i pirati, dato che i suoi genitori lo avevano abbandonato per solcare i mari. Iceburg invece, l'altro apprendista di Tom, non si fece scrupoli nell'avvicinarsi al futuro Re dei Pirati.

Essendo il secondo membro più anziano della ciurma dei Mugiwara (il terzo se si considera anche Jinbe), Franky è probabilmente l'unica persona del gruppo di protagonisti di ONE PIECE ad essere stato così vicino al Re dei Pirati, dato che Brook non ha mai incontrato Roger.