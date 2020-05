ONE PIECE: un personaggio è ispirato a Batman? Alcuni indizi sembrano confermarlo

Nonostante Eiichiro Oda abbia partecipato a numerose interviste, in realtà della vita del creatore di ONE PIECE non si sa poi molto. Ad ogni modo, il mitico sensei sembra un fervido appassionato di cultura pop, al punto da realizzare particolari citazioni all'intero dei propri capitoli, alcuni dei quali davvero bizzarri.

Mentre ci prepariamo ad assistere al capitolo 978 di ONE PIECE, atteso per domani su Manga Plus, un redattore di Crunchyroll ha notato un dettaglio interessante in merito agli ultimi episodi dell'anime. In particolare, ha notato un personaggio che non è altro che una citazione a Batman, iconico eroe DC Comics che tornerà presto al cinema con Robert Pattinson protagonista.

Il bizzarro personaggio in questione si chiama proprio Bat-Man, e sembra essere un riferimento all'eroe pipistrello appartenente al numero di debutto del 1939, in particolare alla 27esima uscita di Detective Comics, in cui il soprannome di Bruce Wayne è scritto proprio come il villain di ONE PIECE. Allo stesso modo, la tuta alare tra i due soggetti in questione è potenzialmente identica. Ad ogni modo, potete scorgere queste differenze, con tutti i limiti del caso, nella comparazione allegata in calce alla notizia.

