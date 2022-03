ONE PIECE, un personaggio noto potrebbe essere un membro dei pirati Rocks: la frase di Oda

I pirati di Rocks sono uno dei gruppi che hanno scritto la storia del mondo di ONE PIECE. Tanti decenni prima della nascita del protagonista Rufy, questi imperversavano tra i mari affrontando altri pirati ma anche marine e Governo Mondiale.

La presentazione dei pirati Rocks ha mostrato, oltre al capitano Rocks D. Xebec, anche altri personaggi che avrebbero poi inciso enormemente sul futuro del mondo dei pirati. Kaido, Big Mom e Barbabianca, per dirne solo alcuni, erano membri di questa ciurma potentissima. Persi nei meandri del tempo c'erano personaggi come Silver Axe, Wang Zhi e John, ma anche Shiki il Leone Dorato. Eppure, secondo la domanda di un fan fatta a Eiichiro Oda in una SBS, potremmo già aver visto un altro membro dei pirati Rocks, ancora in vita e per di più dalla parte dei protagonisti.

Secondo questa domanda che potete osservare nell'estratto in basso, Shakuyaku è collegata a Rocks. Quando il fan fa la domanda, il mangaka Oda non risponde in modo netto con un "no", bensì sembra quasi voler nascondere che c'è un collegamento. Sappiamo che Shakuyaku è una ex piratessa e che ha avuto a che fare con Garp e Rayleigh in passato. Considerata inoltre la sua età, può tranquillamente aver preso parte al famoso incidente di God Valley. Quali segreti nasconde Shakuyaku? S