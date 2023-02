ONE PIECE: un altro personaggio ha ottenuto il risveglio del suo frutto, ecco chi è

L'arrivo della CP0 a Egghead non ha di certo fatto pensare a buone novità per i protagonisti di ONE PIECE. L'agenzia segreta del Governo Mondiale ha un compito ben preciso, quello di uccidere Vegapunk e tutto ciò che concerne le sue ricerche, così da poter nascondere tutte le scoperte fatte o eventuali sul Regno Antico.

E così, Rob Lucci, Stussy e Kaku sono entrati in azione per distruggere il laboratorio dello scienziato. Ovviamente le cose non sono andate come si aspettavano: la presenza dei pirati di cappello di paglia ha reso quasi impossibile la missione, con lo scontro tra Rufy e Lucci finito in favore del primo, che si è affermato con un potere strabordante. Però ONE PIECE ha lasciato spazio anche agli altri componenti, in primis Kaku, che ha ritrovato il suo vecchio nemico.

Così come c'è stato il revival dello scontro tra Lucci e Rufy, lo stesso è accaduto per Kaku e Zoro. Ovviamente entrambi sono diventati più forti e infatti Kaku ha ottenuto il risveglio del proprio Frutto del Diavolo. In questa versione, la sua forma ibrida diventa ancora più potente e, riuscendo a non cedere alla volontà del proprio animale, può modificare il suo corpo e renderlo ancora più adatto al suo stile di combattimento.

Purtroppo per lui però non è servito a nulla a causa dell'intervento di Stussy. Già Zoro gli stava tenendo testa senza problemi, ma l'intrusione dell'alleata segreta di Vegapunk ha messo completamente a tacere la volontà di battersi di Kaku. Chissà se il suo frutto tornerà sotto i riflettori nei futuri capitoli di ONE PIECE.