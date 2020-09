ONE PIECE: un personaggio del passato conferma la razza di Sasaki?

Da pochi giorni è uscito nelle fumetterie ed edicole il volume 97 di ONE PIECE. La versione tankobon del manga super popolare di Eiichiro Oda si compone di un nuovo pezzo e si avvicina sempre di più all'uscita numero 100, che sarà davvero epocale. In copertina abbiamo visto in primo piano tre dei protagonisti del volume, ovvero Rufy, Law e Kidd.

Tuttavia subito sopra di loro Oda cede spazio anche a un gruppo di personaggi finalmente introdotto al completo negli ultimi capitoli. Stiamo parlando dei Tobi Roppo, un gruppo di sei pirati composto da X-Drake, Sasaki, Who's Who, Ulti, Page One e Black Maria. Le informazioni su di loro sono state in minima parte date dalle SBS del volume 97 di ONE PIECE.

Ma ovviamente non bastano le informazioni date dal mangaka. I fan hanno scavato e uno in particolare ha trovato un nesso tra Sasaki e un vecchio personaggio di ONE PIECE, apparso durante la saga di Water Seven ed Enies Lobby. Kokoro era una sirena di tipo pesce ghiaccio, molto anziana ma con un colore di capelli di un verde acceso e denti un po' arrotondati e acuminati. Molte di queste caratteristiche le vediamo anche in Sasaki che grazie alla copertina di ONE PIECE 97 ha i suoi colori ufficiali, ovvero una carnagione molto chiara e dei capelli di un verde molto simile a quello di Kokoro.

Questo potrebbe significare che anche Sasaki è un uomo pesce di tipo pesce ghiaccio. Oda ci fornirà questa indicazione più avanti nel manga oppure rimarrà una semplice congettura del fan? In basso trovate un'immagine con questo confronto.