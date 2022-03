ONE PIECE: il personaggio preferito della figlia di Oda e l'esilarante domanda a suo padre

Eiichiro Oda non è un tipo particolarmente a partecipare alle interviste direttamente dal momento che è piuttosto restio a mostrare il suo volto. Ad oggi, infatti, esistono appena poche foto del papà di ONE PIECE così come i video che lo ritraggono intento a parlare con altre persone.

La routine lavorativa di Oda lo ha portato a fare molte rinunce nella vita, come il tempo che passa insieme alla sua famiglia ad esempio o alle volte in cui può permettersi di uscire a cena fuori. Ad ogni modo, nonostante tutto ciò, il sensei riesce comunque a passare del tempo a casa tant'è che una domanda di sua figlia lo ha lasciato particolarmente sorpreso.

Durante una vecchia intervista a cui ha partecipato, ma nel quale il suo volto è stato censurato con una emoji di Luffy, Oda ha raccontato che il personaggio preferito di sua figlia è Boa Hancock, l'Imperatrice di Amazon Lily. Inoltre, il sensei avrebbe raccontato anche un aneddoto familiare in cui la figlia avrebbe chiesto al padre: "Papà, a te piace il seno vero?". Un chiaro riferimento alle curve molto accentuate in ONE PIECE dei personaggi femminili.

