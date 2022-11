ONE PIECE, quel personaggio è ancora vivo! Ecco di chi si parla, la grande rivelazione

Si sa, ONE PIECE ha un problema con le morti. Molti personaggi dovevano morire a Wano, con alcuni appassionati che sono rimasti scontenti della gestione di alcuni di loro che, date le ferite, avrebbero dovuto passare a miglior vita. Molti personaggi che sono stati protagonisti di flashback però sono morti.

Non è il caso di uno di questi, come rivela ONE PIECE capitolo 1066, uno degli ultimi pubblicati su Weekly Shonen Jump. Ricordando il passato di Nico Robin, la bambina fu salvata grazie all'intervento di Hogwar D. Saul, uno dei membri del misterioso clan della D, ex marine e gigante. In uno scontro con Aokiji e il successivo Buster Call di Ohara si credeva che Saul fosse morto.

E invece non è così, dato che si vede perfettamente la sua silhouette - seppur ben bendata - nel flashback di Vegapunk. Saul ha avuto un ruolo di rilievo dato che è stato lui a comandare ai giganti di andare a recuperare i libri di Ohara e di portarli a Elbaf. È possibile che Nico Robin incontri in futuro Saul insieme alla sua ciurma? In ogni caso, neanche questa morte in ONE PIECE è stata così definitiva, nonostante gli anni passati a credere alla sua dipartita.

Ci sono però morti importanti in ONE PIECE e in altri manga che vale la pena riscoprire.