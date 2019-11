ONE PIECE: vi è piaciuto lo scontro tra Katakuri e Rufy? I prossimi episodi saranno epici

Nonostante gli eccessivi alti e bassi che hanno condizionato l'intero adattamento animato di ONE PIECE, con l'arrivo di Nagamine alla regia la saga di Wano ha subito un brusco salto qualitativo. Con il mese di dicembre in arrivo si vocifera che i prossimi episodi saranno a dir poco straordinari.

Il Wano Kuni non è mai stato così bello grazie agli sforzi di TOEI Animation che ha prestato tutto il talento dei migliori animatori dell'azienda alla trasposizione televisiva del manga di Eiichiro Oda. Il key animator Yong-Ce Tu ha recentemente rivelato un'informazione che ha fatto sobbalzare tutti gli appassionati della saga. Stando alle sue parole, infatti, i prossimi episodi dell'anime saranno qualcosa di incredibile, pronti a emulare lo straordinario sforzo tecnico che ha reso lo scontro tra Katakuri e Rufy una delle puntate più emozionanti dell'intero franchise.

Se così fosse, è il momento di preparare la mente a una perizia tecnica straordinaria, merito soprattutto dell'arrivo di alcune scene, direttamente dal manga, in grado di stupire il pubblico esigente. Ma a proposito del capolavoro di Oda sensei, avete letto che Demon Slayer ha ufficialmente battuto ONE PIECE nelle vendite complessive del 2019?

Non ci resta dunque che attendere l'inizio di dicembre per poter ammirare ciò che TOEI Animation ha in serbo per gli appassionati nelle prossime puntate. E voi, invece, cosa ne pensate delle parole di Yong-Ce Tu? Che aspettative avete per questa saga pazzesca? Diteci la vostra, come sempre, nell'apposito riquadro qua sotto.