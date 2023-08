One Piece: ecco il piano della ciurma di Cappello di Paglia per salvare tutti i Vegapunk

Nel mondo straordinario di "One Piece" ogni nuovo arco narrativo porta con sé sfide epiche e obiettivi audaci per la ciurma di Cappello di Paglia. E nell'arco attuale l'attenzione si focalizza sul salvataggio del misterioso e geniale Dottor Vegapunk.

Nel capitolo 1071 di One Piece, "L'eroe si schiera", emerge chiaramente la massima priorità dei Satelliti: garantire la sicurezza della Stella. Questo scopo li spinge a essere pronti a sacrificare la propria vita, specialmente considerando la necessità di portare il Dottor Vegapunk fuori dall'isola Egghead a bordo della nave dei Pirati di Cappello di Paglia.

Anche se i Satelliti vorrebbero viaggiare con la Stella, potrebbero dover affrontare la tragica prospettiva del sacrificio personale per evitare il peggiore degli scenari. Nel capitolo 1090, "Kizaru", due dei Satelliti, tra cui Shaka, trovano la morte. Questa situazione potrebbe portare ad ulteriori perdite se le cose dovessero andare male. In questo articolo potete trovare il riassunto del capitolo 1090 di One Piece.

Nell'universo di One Piece, benché ci siano momenti oscuri, la ciurma di Cappello di Paglia tende a vivere avventure che culminano in un lieto fine. Il loro destino è spesso segnato da trionfi piuttosto che da tragedie. Nel capitolo 1090 c’è addirittura spazio per il romanticismo: Rufy fa colpo e ha una nuova pretendente per il suo cuore.

In ogni caso, l’obiettivo finale è che Rufy e la sua ciurma scortino Vegapunk e lo proteggano dal Governo Mondiale. L'attuale piano di fuga è di far volare tutti i Vegapunk con la Vegaforce-1 fino al bordo delle acque di Egghead e usare un Coup de Burst per sorvolare le navi della Marina. L'auspicio è che la Stella possa essere salvata senza il sacrificio di ulteriori vite.

Se tutto va bene, la ciurma di Cappello di Paglia avrà successo nel suo piano di fuga dall'isola Egghead con tutti e sette i Vegapunk al sicuro a bordo, finendo per brindare allegramente sul ponte della nave.