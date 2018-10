ONE PIECE: il piano di Kin'emon anticipa l'arrivo di tre nuovi personaggi

Il capitolo 921 di ONE PIECE ha svelato nel dettaglio il piano di Kin'emon per detronizzare Kaido. Questa complessa strategia d'azione ha richiesto molti anni per essere messa a punto, e non si sarebbe mai potuta attuare senza l'aiuto di Rufy e compagni, ma sembra manchino ancora tre elementi fondamentali affinché il piano riesca.

Durante il capitolo di ONE PIECE rilasciato due settimane fa in Giappone, Kin'emon ha esposto ai nostri Mugiwara la sua strategia per porre fine alla dittatura imposta da Kaido nella terra dei samurai, regime che ha ridotto il popolo alla fame e lo stesso Paese di Wa a una pallido ombra di ciò che era.

Nel rendere partecipi i suoi compagni del piano, il samurai ha rivelato che per la sua riuscita è necessario trovare tre samurai (ora Ronin) fedeli al defunto e compianto lord Oden, il vecchio Shogun di Wano deposto e ucciso da Kaido.

Come noto, l'attacco da parte dell'Imperatore è avvenuto ormai venti anni addietro, e Kin'emon e compagni furono spediti nel futuro dalla moglie di Oden, lady Toki. Tuttavia, la madre di Momonosuke (che ricordiamo è il figlio di Oden) poté dislocare temporalmente solo una parte dei fedeli samurai di suo marito, mentre altri potenti elementi dovettero rimanere e assistere impotenti alla terribile fine del loro amato paese.

Ora che Rufy e compagni sono giunti a Wano, il piano messo a punto da Kin'emon può finalmente essere messo in atto, ma non prima di aver ritrovato i tre valenti samurai rimasti indietro ma ancora fedeli al loro defunto padrone. I loro nomi sono Kawamatsu, Denjiro e Boy Ashura, e probabilmente li vedremo presto in azione nel manga, anche se la situazione per il nostro gruppetto di "insurrezionalisti" non è delle migliori.

Infatti, l'ultimo capitolo ha visto la comparsa di Kaido in tutta la sua tracotante, distruttiva (e ubriaca) potenza, comparsa che ha spinto Rufy a rivelare la sua presenza all'Imperatore. Il capitolo 922 si è chiuso con Cappello di Paglia furioso per la distruzione del Castello di Oden - dove si trovavano i suoi compagni - avvenuta per mano di Kaido, e sappiamo tutti come reagisce Rufy quando è furioso.

