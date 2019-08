ONE PIECE: il piano è messo a repentaglio da una cattura?

La ribellione su Wanokuni è entrata in una nuova fase, ora che i prigionieri di Udon stanno per schierarsi dalla parte di Rufy e che Ashura Douji ormai è convinto di poter dare una mano a Kin'emon e Inuarashi. Ma dall'altra parte, uno dei protagonisti chiave di questo piano di ONE PIECE è stato appena preso in ostaggio da Basil Hawkins.

Uno dei pericoli per la ciurma protagonista di ONE PIECE è sempre stato quello di Basil Hawkins e X-Drake. I due, infatti, sono pirati che conoscono perfettamente il mondo esterno, contrariamente agli abitanti di Wanokuni, pertanto sanno che Rufy e Trafalgar Law sono nemici. Proprio per questo Hawkins è riuscito a imprigionare alcuni pirati Hearts, il trio formato da Bepo, Pinguino e Orca.

Trafalgar Law, durante la morte di Yasuie nella capitale, ha pensato di affrontare proprio Hawkins per poter liberare i compagni. Tuttavia, a causa del potere del Frutto del Diavolo del nuovo sottoposto di Kaido, è stato costretto a scambiare le loro vite con la propria. In accordo con Hawkins, Bepo e gli altri vengono liberati, mentre Law entra in carcere con due manette di agalmatolite che naturalmente gli bloccano i movimenti. Ora è un osservato speciale di Hawkins e X-Drake, come tortureranno il capitano dei pirati Hearts per fargli rivelare tutto il piano di conquista dell'isola?

ONE PIECE tornerà domenica sera su MangaPlus con il nuovo capitolo settimanale dopo una settimana di pausa della rivista.