ONE PIECE: un certo pirata fa la sua breve apparizione nella nuova opening

La nuova stagione a tema anime è già cominciata in Giappone e anche ONE PIECE, in vista del nuovo cour, non poteva che aggiornare il proprio brano d'apertura con una nuova opening inedita con alcuni frammenti delle scene in dirittura d'arrivo. Ebbene, dunque, ecco la nuova sigla dell'adattamento tv del manga di Eiichiro Oda.

Già qualche giorno fa era trapelata la nuova opening di ONE PIECE, tuttavia si trattava di una versione early release e dunque sprovvista ancora delle sequenze visive. Con la nuova puntata i fan si preparano ai nuovi avvenimenti della Saga di Wano che si arricchiscono però della sigla cantata dalla band "I Don't Like Mondays", intitolata "PAINT", che potete recuperare integralmente in calce alla notizia.

All'interno della clip, tuttavia, per un breve istante vediamo un rapido susseguirsi di tutti i pirati più importanti della mitologia di Eiichiro Oda: Edward Newgate, Gol D. Roger, Shanks e persino Rocks D. Xebec. Quest'ultimo è uno dei pirati più misteriosi dell'intero franchise, nonché uno dei più temuti della generazione del Re dei Pirati che venne sconfitto soltanto dopo una coalizione tra Roger e Money D. Garp. Ad ogni modo, il frame in questione, potete notarlo voi stessi in calce alla notizia.

In attesa di conoscere quali sorprese ci riveleranno le nuove puntate, date un'occhiata ai titoli dei prossimi 4 episodi di ONE PIECE. E voi, invece, cosa ne pensate della nuova opening, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.