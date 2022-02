ONE PIECE: i pirati di Barbabianca che dovrebbero tornare nella serie

Prima della morte di Gol D. Roger, la ciurma del futuro Re dei Pirati navigava in lungo e in largo, incrociando spesso ciurme nemiche. Il capitano che ha dato inizio all'epopea di ONE PIECE ha affrontato più volte Barbabianca e la sua ciurma. Il vecchio rivale è diventato poi un personaggio fondamentale a Marineford.

Proprio durante la battaglia con i marine per liberare Ace, i lettori hanno conosciuto meglio Barbabianca e i suoi capitani principali. Ci sono i membri della sua ciurma, messi a capo di varie divisioni, e poi le ciurme alleate con i rispettivi capitani. Quali di questi pirati di Barbabianca dovrebbe tornare in ONE PIECE?

In occasione della guerra finale contro Barbanera, probabilmente in molti non si farebbero scrupoli a tornare, se ancora vivi. Se Marco e Izou hanno già fatto la loro comparsa a Wano, ci si aspetta molto da Jozu e Vista, i due esponenti più in vista della ciurma oltre l'imperatore, la fenice ad Ace. I comandanti in totale tuttavia erano 16, quindi ci sono altri 10 comandanti che potrebbero tornare con i loro sottoposti, a meno che non siano morti, imprigionati o dispersi.

Da non sottovalutare anche un ritorno di ciurme alleate come i pirati Spades, ovvero i vecchi pirati di Ace, che finalmente farebbero la loro apparizione nel manga principale dopo lo spin-off dedicato proprio a pugno di fuoco. Infine, un ritorno per redimersi lo meriterebbe anche Squadro il Ragnovortice, altro capitano alleato delle ciurme di Barbabianca.

E proprio Ace tornerà in ONE PIECE con un episodio speciale.