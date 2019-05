ONE PIECE: i Pirati di Cappello di Paglia incontrano i loro stessi del passato!

Come sappiamo Eiichiro Oda ha, nel corso degli anni di pubblicazione su Weekly Shonen Jump, cambiato spesso l'aspetto dei personaggi che popolano il mondo di ONE PIECE. Sicuramente uno dei momenti in cui questo è stato più evidente, è stato quello che ha visto i Pirati di Cappello di Paglia separarsi per due anni dopo gli eventi di Impel Down.

Ricorderete tutti il salto temporale che ha visto i nostri personaggi tornare dopo due anni di duro allenamento più forti di prima. Insieme alla loro forza e abilità anche il loro aspetto e maturità sono cambiati. Vi siete mai chiesti cosa farebbe i membri della ciurma di Cappello di Paglia se potessero incontrare i loro stessi di due anni prima?

Beh, un fan, nonché artista, della serie ONE PIECE ci ha pensato, dando una sua interpretazione di come reagirebbero i personaggi incontrando le loro versioni del passato. In fondo alla notizia potete ammirare il bellissimo disegno, che oltre ad avere uno stile che ricorda molto quella Oda, risulta divertente nella sua visione. Inoltre, è stato inserito anche Trafalgar Law, che non dispiacerà ai fan della serie.

