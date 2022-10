ONE PIECE: i Pirati di Donquijote nell'illustrazione promo dell'animatore Kojima

La creazione del Governo Mondiale, organo amministrativo principale dell’universo di ONE PIECE, si deve ad una serie di precisioni prese da venti famiglie di origine nobile secoli prima dell’inizio della narrazione. Tra queste vi era la famiglia Donquijote, protagonista assoluta della nuova illustrazione firmata dall’animatore Takashi Kojima.

Introdotta per la prima volta nel capitolo 233, con l’apparizione di Donquijote Do Flamingo alla riunione tra Marina e Flotta dei Sette, indetta a Marijoa per volere dei Cinque Astri di Saggezza, la famiglia in questione, o meglio la sua storia, è stata centrale nell’avventura dei Mugiwara sull’isola di Dressrosa, riconquistata dopo ottocento anni dal dominio dei Donquijote, dallo stesso Do Flamingo, forte del suo titolo come membro della Flotta dei Sette.

Per ricordare la storia di una delle casate nobiliari più approfondite nel corso della serie, e la ciurma guidata da Do Flamingo, l’animatore Takashi Kojima, considerato dal pubblico uno dei migliori a lavorare alla trasposizione animata ad opera di Toei Animation, ha realizzato l’illustrazione che potete vedere in fondo alla pagina. Dal capitano in primo piano si notano poi Buffalo, Baby 5, Machvise, Jora, Dellinger, e Sugar. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.

Ricordiamo che Eiichiro Oda ha vinto un premio alla carriera, e vi lasciamo ad un cosplay al femminile di Do Flamingo.