ONE PIECE, quali pirati della Flotta di Cappello di Paglia sanno usare l'Haki?

Il protagonista di ONE PIECE Luffy non è solo il capitano dei Mugiwara, ma anche il pirata di riferimento per la Megaflotta di Cappello di Paglia, un insieme di ciurme che gli hanno giurato fedeltà. Si tratta di oltre 5600 pirati, tra i quali si trovano anche combattenti molto abili, e qualcuno in grado di usare l’Ambizione.

Andiamo quindi a vedere chi sono i pirati della Megaflotta di Cappello di Paglia in grado di usare l’Haki, escludendo Luffy, Zoro, Sanji, Jinbe e Usop della ciurma dei Mugiwara.

Iniziamo da Cavendish, capitano dei Pirati Splendidi che costituiscono la prima divisione della flotta. Rappresentato come un uomo elegante e vanitoso, Cavendish si è meritato il riconoscimento di Supernova ed è un grande spadaccino. Tuttavia, non ha ancora raggiunto un controllo ottimale sull’ambizione dell’armatura e della percezione.

Troviamo poi Chinjao, capo della famiglia Chinjao, e in passato comandante del Naviglio degli Otto Tesori. Chinjao è uno dei pochi personaggi a possedere tutti e tre i tipi di Haki, armatura, percezione e re conquistatore, dimostrando un controllo abbastanza buono su di loro, a tal punto da riuscire a fronteggiare il grande Monkey D. Garp della Marina anni prima dell’inizio della narrazione.

Arriviamo a Sai, attuale comandante del Naviglio degli Otto Tesori, ed esperto del Bachoung Quan, arte marziale caratteristica della famiglia Chinjao. Oltre ad un'eccellente preparazione atletica, Sai vanta anche un buon controllo sull'ambizione dell'armatura, e un'eccellente abilità nell'ambizione della percezione.

