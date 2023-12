One Piece: tutti i pirati più forti della ciurma di Roger

In tutto l'universo di One Piece è difficile trovare una ciurma più leggendaria, idolatrata - e con tutta probabilità, potente - dei Pirati di Roger. D'altronde sono gli unici ad aver raggiunto Laugh Tale, ed è al loro capitano che va ricondotto l'inizio della Grande Era della Pirateria. Ma chi sono i membri più forti di questo iconico equipaggio?

Quando si parla dei Pirati di Roger, e in particolar modo dei loro incredibili livelli di forza, bisogna per prima cosa tracciare delle direttive, che tengano in considerazione tanto lo status occupato dal singolo pirata nell'equipaggio, quanto il periodo storico (e di vita) in cui un dato membro è entrato a far parte di questo ristretto e iconico pugno di fuorilegge. È per questo motivo che in una ipotetica “classifica” dei pirati più forti dell'equipaggio, personaggi come Shanks e Buggy risiedono agli ultimi posti. Perché se è pur vero che entrambi diventeranno in futuro dei grandi Imperatori, con il primo dei due che ad oggi appare in assoluto quale uno dei personaggi più potenti di tutto One Piece, bisogna considerare che ai tempi in cui facevano parte dei “Pirati dei Roger” non solo occupavano il ruolo di semplici mozzi, ma erano perlopiù degli infanti.

Inoltre, per quanto la ciurma capitanata dall'unico Re dei Pirati fosse decisamente numerosa, su molti personaggi Oda ha mantenuto un certo riserbo, non permettendoci perciò di avere informazioni dettagliate sulle loro abilità e sui reali livelli di forza che li contraddistinguono, motivo per cui una ricognizione come questa che stiamo qui illustrando può basarsi esclusivamente sulla manciata di nozioni che l'autore ci ha offerto a riguardo.

Non considerando perciò figure come Shanks o Buggy (e lo stesso discorso vale per Gatto-vipera e Cane-tempesta, essendosi uniti alla ciurma da giovanissimi) oppure lo stesso Roger, il quale rappresenta (ovviamente) il punto apicale della ciurma anche in termini di forza, tra i personaggi più forti dell'equipaggio figura sicuramente Kozuki Toki. La moglie di Oden non aveva certamente delle grandi abilità fisiche, ma il potere di viaggiare nel tempo nonché di inviare gli uomini in dimensioni temporali passate la rende indubbiamente una piratessa formidabile, senza la quale la ciurma di Roger sarebbe stata meno leggendaria.

Un altro personaggio che non è entrato nella Storia di One Piece per le proprie abilità combattive, ma che occupa un ruolo cardine sulla Oro Jackson, è il dottore Crocus. Sappiamo quanto Roger tenesse in considerazione l'uomo, tanto che il medico era uno dei pochissimi (insieme a Rayleigh e Barbabianca) ad essere a conoscenza della malattia che stava soffocando nel dolore il Re dei Pirati. Inoltre sono state proprio le conoscenze mediche di Crocus a permettere al capitano di protrarre la propria esistenza, fino a lanciare l'Era della Pirateria in occasione della sua esecuzione su Logue Town.

Altro membro preminente della ciurma, forse il terzo in termini di strapotere fisico dopo Rayleigh e lo stesso Roger, è Scopper Gabin. Di lui non si conosce con precisione il passato, né tanto meno per quanto tempo abbia accompagnato il capitano nella circumnavigazione di tutta la Rotta Maggiore. Ad essere certa è la grande considerazione che Roger aveva per lui, tanto che il pirata era indiscutibilmente uno dei bracci armati dell'intera ciurma. E lo vediamo sia nel modo (un po' bellicoso) in cui accoglie Oden nel momento in cui il samurai si lancia contro la ciurma, sia nell'intransigenza con cui rimprovera il suo amato capitano per essersi inginocchiato di fronte a Barbabianca.

Ed è proprio l'erede dei Kozuki a rivestire il ruolo di terza forza dell'equipaggio, almeno per il periodo in cui è rimasto sulla Oro Jackson insieme a Roger. Nel corso del flashback che lo vede protagonista, non veniamo solo a conoscenza della sua leggendaria storia, ma anche dell'eponima forza che lo contraddistingue. Tanto che in One Piece Oden dà prova di un potere straordinario, equiparabile solo alla tempra (morale e fisica) dimostrata nel sopportare i soprusi a cui era stato sistematicamente sottoposto sull'isola di Wano.

Ma quando si parla di personaggi iconici, radicati nell'immaginario proprio per il terrore che la loro potenza attivava nei cuori dei pirati e dei marines, non si può che spostare l'attenzione su Silvers Rayleigh. Considerato universalmente il braccio destro di Roger, del pirata non siamo mai stati testimoni del suo reale livello di forza, anche se, come è logico pensare, ha avuto un impatto nevralgico sulle sorti del mondo - sia su God Valley che per il percorso del suo capitano – portando il suo nome ad entrare nella leggenda. E se all'età di 70 anni è stato in grado di respingere gli attacchi di un Ammiraglio come Kizaru, possiamo solo immaginare quanto fosse forte il suo haki in piena giovinezza.