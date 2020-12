ONE PIECE, i Pirati di Oda illustrati dai creatori di Naruto e The Promised Neverland

Alla soglia di un traguardo importantissimo, ONE PIECE è una pietra miliare nel mondo degli shonen e dell'industria animata giapponese. Per celebrare l'opera di Eiichiro Oda, i creatori di Naruto e The Promised Neverland hanno dato vita a degli spettacolari crossover.

Nonostante l'imminente arrivo dell'attesissimo capitolo 1000, Eiichiro Oda non intende fermarsi e ha già in mente un piano quinquennale per ONE PIECE. Tuttavia, in attesa che Rufy possa raggiungere il suo sogno di diventare il re dei pirati, questo è il momento delle celebrazioni.

Per omaggiare una delle opere più influenti della storia, Masashi Kishimoto e Posuka Demizu, rispettivamente creatori di Naruto e The Promised Neverland, hanno realizzato delle spettacolari illustrazioni a tema. Mentre Kishimoto si è impegnato per creare una propria versione di Roronoa Zoro, l'illustratore di The Promised Neverland ha portato la ciurma di Cappello di Paglia a incontrare i bambini dell'orfanotrofio. Vedere Rufy festeggiare in compagnia di Emma è un qualcosa di particolarmente emozionante.

Altro omaggio al maestro è arrivato da parte di Masanori Morita, ex assistente di Tetsuo Hara che ha creato Rokudenashi Blues e Rookies. Ma non solo, presto arriverà un capitolo speciale di ONE PIECE con tutti gli eroi di Shonen Jump. Uno scontro inedito nel flashback del leggendario Oden verrà aggiunto nell'anime di ONE PIECE.