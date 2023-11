Negli Stati Uniti ormai è ONE PIECE mania: invasa anche la NFL

Segnatevi la data che stiamo per dirvi: il 3 dicembre, la squadra di football americano Los Angeles Rams e One Piece collaboreranno per tenere uno speciale evento al SoFi Stadium di Inglewood, in California. Siete curiosi di conoscere tutti i dettagli?

E' la prima volta che la squadra di football americano di Los Angeles collaborerà con un franchise di anime e manga. Il 3 dicembre, i LA Rams affronteranno i Cleveland Browns e la ciurma dei Cappelli di Paglia sarà presente sulla segnaletica digitale attorno allo stadio. Vi abbiamo lasciato un esempio in calce alla news di come i presenti vedranno Luffy, Zoro, Nami, Sanji e Usopp all'evento.

Per l'occasione, il SoFi Stadium selezionerà degli spettatori casuali per farli diventare dei veri pirati... in che modo? Daranno loro delle taglie di 30.000.000 di berry e mostreranno i loro manifesti sui monitor giganti attorno allo stadio.

Ogni persona presente all'evento riceverà anche dei meravigliosi gadget a tema LA Rams x One Piece, come spille, poster, e tanto altro. I primi 10.000 spettatori che arriveranno per primi alla partita di football riceveranno anche delle borse speciali e il gioco di carte ufficiale di One Piece.

Come regalo a tutti i fan presenti, lo stadio SoFi mostrerà un video esclusivo riguardante il mondo di One Piece su uno schermo enorme, chiamato non a caso Infinity Screen. Questa non è l'unica collaborazione in programma per il noto franchise anime, infatti One Piece ha collaborato con la Macy's Thanksgiving Day Parade per festeggiare il Giorno del Ringraziamento.