ONE PIECE: tutti i pirati Rocks conosciuti finora, aggiornati alla saga di Egghead

Ci sono figure leggendarie nel mondo di ONE PIECE che spesso vengono richiamate da Eiichiro Oda per svolgere un ruolo nella sua gigantesca trama, che connette isole sperdute, eventi unici, regni secolari e ormai dimenticati. Tra tutti i gruppi presentati dal mangaka, ce n'è uno più leggendario di tutti gli altri.

E non è la ciurma di Gol D. Roger, bensì quella del suo rivale Rocks D. Xebec, affrontato e sconfitto a viso aperto durante la battaglia di God Valley, che coinvolse anche la marina. Si sa ancora pochissimo di questa figura quasi mitologica, con dettagli che stanno uscendo fuori soltanto ultimamente in ONE PIECE. Assemblata ad Hachinosu, ecco tutti i membri conosciuti finora dei pirati di Rocks D. Xebec, tenendo in considerazione tutto ciò che è successo fino all'attuale saga di Egghead:

Il capitano Rocks D. Xebec, l'aspirante re del mondo, uno degli individui più potenti non solo della sua epoca ma di tutto ONE PIECE;

Kaido delle Cento Bestie , futuro imperatore dei mari;

, futuro imperatore dei mari; Big Mom, futura imperatrice dei mari;

Edward Newgate detto Barbabianca , futuro imperatore dei mari e ormai morto da tempo;

, futuro imperatore dei mari e ormai morto da tempo; Shiki il Leone Dorato, uno degli avversari di Rufy in un film di ONE PIECE;

John, il leggendario capitano apparso a Thriller Bark che nascose un tesoro desiderato da Buggy il Clown;

Ascia d'Argento, un uomo bardato in un'armatura argentata e con un'ascia gigantesca dello stesso materiale;

Ochoku, o Wang Zhi, un uomo gigantesco di aspetto cinese;

Miss Buckingham Stussy, una donna bionda che adesso è una vecchietta bassa, piena di rughe e con gli occhiali da sole, che ha fatto anche parte del MADS dopo l'abolizione della sua ex ciurma.

A questi si potrebbe aggiungere Shakuyaku, anche se la sua appartenenza non è stata ufficializzata. In ogni caso, ogni pirata facente parte della ciurma di Rocks sembra avere capacità uniche e molto temibili.