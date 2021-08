ONE PIECE: la pistola di fuoco Higan di Ace nella statuetta di LX x WX Studio

L'epica figure realizzata in collaborazione da Studio WX e Studio LX ci porta a riscoprire la pazzesca abilità di uno dei protagonisti più amati di ONE PIECE, ossia Portuguese D. Ace. Ecco il compianto fratello di Rufy in tutta la sua potenza!

Dalla collaborazione tra gli studi WX e LX nasce una delle figure più maestose mai dedicate ad Ace. Scomparso da ormai diverso tempo ma mai dimenticato dal fandom, l'iconico pirata è stato rappresentato mentre, circondato dalle fiamme, è intento a utilizzare la Pistola di Fuoco Higan.

Puntando l'indice e il medio di entrambe le mani a mo' di pistola, Ace "trasforma" le sue dita in delle bocche da fuoco e spara proiettili fatti di fiamma compressa verso gli avversari. Questa tecnica è stata sfruttata per la prima volta quando Ace si è vendicato di Van Augur.

La spettacolare statua da collezione è già disponibile al preordine a un prezzo complessivo di 435 euro. Alta ben 43 centimetri, sarà disponibile nel Q1 del 2022. Cosa ve ne pare, vi piacerebbe aggiungerla alla vostra collezione? Per conoscere a fondo la storia di Ace, vi consigliamo il romanzo ONE PIECE Novel A, portato in Italia da Edizioni Star Comics. Un booklet speciale, contente la storia di Ace, è incluso in ONE PIECE Magazine 12.