ONE PIECE: il più interessante scontro dell'anime può finalmente ricominciare!

Sebbene Monkey D. Luffy abbia sempre affrontato a testa alta i propri avversari, il più recente combattimento mostrato dall’anime di ONE PIECE ha costretto il ragazzo di gomma a ricorrere a un’improvvisa ritirata strategica. Tuttavia, la battaglia sta per ricominciare e questa volta il pirata sembra deciso a chiudere la faccenda!

Dopo essersi riposato abbastanza a lungo da poter utilizzare nuovamente la propria Ambizione, Luffy è infatti pronto per il secondo round col possente Katakuri Charlotte: un avversario talmente potente, e dotato di una straordinaria Ambizione della Percezione, da costringere addirittura l’impulsivo pirata di gomma a elaborare un piano d’attacco.



Nel corso dell’ultimo episodio di ONE PIECE, infatti, Luffy è tornato nel cosiddetto MirroWorld, sorprendendo non poco il rivale. Secondo Katakuri, la fuga del ragazzo non era infatti una scelta insensata, in quanto il Generale dei Dolci è senza dubbio uno dei più temibili guerrieri in circolazione. Luffy, da parte sua, non ha risposto alle provocazioni verbali dell’avversario, ma gli si è immediatamente scagliato contro, dimostrando la sua volontà di vincere la sfida.



I due contendente si sono già scambiati diversi colpi e la loro battaglia, fatta eccezione per un breve momento di distrazione da parte di Katakuri, è stata praticamente a senso unico. Riuscirà Luffy, dopo questa pausa, a capovolgere le sorti del duello? E soprattutto, in che modo metterà in pratica i preziosi insegnamenti del maestro Silvers Rayleigh?