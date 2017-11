One Piece: il più recente scontro di Luffy ha preso una svolta inaspettata!

L’arco narrativo di ‘’ è ormai prossimo al proprio climax, e proprio il protagonista, impegnato nel duello più difficile che abbia mai dovuto sostenere, ha escogitato una mossa alquanto inaspettata...

Attenzione possibile Spoiler

Il nuovo capitolo di questa settimana ci mostra infatti Luffy e Katakuri ancora impegnati in uno scontro finalmente non più impari: solo qualche numero fa, Luffy ha capito che l’avversario risulta invincibile solo quando è perfettamente calmo, in quanto la sua “Ambizione della percezione” gli permette di evitare qualsiasi colpo del ragazzo di gomma.



In questo numero, tuttavia, il Gear Fourth di Luffy si è esaurito ed il pirata dal Capello di Paglia si è visto costretto a darsela momentaneamente a gambe per recuperare le forze e prepararsi al secondo round! Proprio durante la fuga, il pirata di gomma si è imbattuto in Brulee e ha sfruttato i suoi poteri per uscire finalmente dal Mondo degli Specchi…



Peccato che una volta fuori sia letteramente passato dalla proverbiale padella alla brace, ritrovandosi addirittura al cospetto di una Big Mom ancora priva di controllo e intenta a distruggere Nuts Island. Intanto, la torta nuziale sostitutiva, preparata da Sanji, Pudding e Chiffon è quasi pronta.

L’ora fatidica dell’incontro fra i Pirati di Cappello di Paglia si avvicina! Come finirà quest'arco narrativo così ricco di colpi di scena e decisioni imprevedibili?

Intanto, l'87° volume di ONE PIECE, pubblicato solo lo scorso 2 novembre, ha già venduto più di 1,5 milioni di copie, superando enormemente Dragon Ball Super, My Hero Academia ed il resto della concorrenza.