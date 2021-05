ONE PIECE: il pluripremiato artista Skottie Young omaggia Rufy con un incredibile sketch

Il celebre artista Skottie Young, già premiato agli Inkwell Award del 2013 per il lavoro svolto su molteplici serie Marvel, è recentemente diventato papà, e per l'occasione ha deciso di inaugurare una nuova serie sul suo profilo Instagram. Il figlioletto, infatti, è un grande appassionato di anime e manga, e l'artista pubblica periodicamente sketch ispirati alle sue opere preferite.

In calce potete dare un'occhiata all'ultimo schizzo realizzato dal disegnatore, un singolare sketch in bianco e nero di Cappello di Paglia, protagonista di ONE PIECE. "L'ultima scelta di mio figlio è stata Rufy!", ha scritto l'artista sul suo profilo Instagram, e come potete vedere sono disponibili sia lo sketch che un interessante dietro le quinte. Nelle scorse settimane l'autore ci aveva già deliziato con gli sketch di Inosouke Hashibira (Demon Slayer), Naruto Uzumaki (Naruto) e Izuku Midoriya (My Hero Academia), quindi vi consigliamo di scorrere le ultime foto sul suo profilo e recuperare tutti i disegni.

Per chi non conoscesse Skottie Young, ricordiamo che l'artista è nato nel 1978 a Fairbury, Illinois, e che è principalmente noto come scrittore, fumettista e illustratore di libri per bambini. Tra i lavori per cui è più conosciuto spiccano le serie Marvel Rocket Raccoon e Giant Size: Little Marvel, le variant cover Little Marvel e l’adattamento a fumetti de Il meraviglioso mondo di Oz, best seller nelle classifiche del New York Times e premiato con ben due Eisner Awards.

E voi cosa ne dite? Vi piace lo stile dell'illustratore? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi salutiamo lasciandovi al nostro approfondimento su ONE PIECE 1013, l'ultimo capitolo del manga pubblicato lo scorso 23 maggio su MangaPlus, e con gli spoiler dell'attesissimo capitolo 1014.