ONE PIECE: Pluton, l'Arma Ancestrale che il manga potrebbe riscoprire a breve

Il mondo di ONE PIECE ha molti misteri. Uno di questi sono indubbiamente le tre Armi Ancestrali, tre potenze di epoca antica che possono plasmare il mondo intero, a seconda delle mani in cui finiscono. Poseidon, Uranus e Pluton, questi i nomi di tali armi che ancora devono essere scoperte adeguatamente dai lettori.

Sicuramente ONE PIECE approfondirà la questione in futuro, e proprio una di queste potrebbe essere oggetto della prossima fase. Se per Poseidon già sappiamo diverse cose, tra cui chi è, per Pluton invece sappiamo relativamente poco. Quest'Arma Ancestrale è una nave da battaglia usata in epoca antica che sembra essere enorme, a giudicare da come Franky e Iceburg hanno reagito ai progetti.

Del resto si sa molto poco, se non che è stata costruita durante il Secolo di Vuoto a Water Seven e che è stata tenuta in un luogo segreto durante i successivi secoli. Come spiegato dal Poneglyph di Alabasta, quel luogo è Wano, ovvero l'isola dove adesso si trovano i protagonisti. È quindi possibile che nel giro di pochissimi capitoli i Mugiwara entreranno in contatto con la loro seconda arma ancestrale, che potranno controllare per una guerra contro la marina e il Governo Mondiale.

Quali capacità avrà quest'arma di distruzione di massa? Intanto, anche Poseidon potrebbe portare distruzione in ONE PIECE.