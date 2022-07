ONE PIECE: Pluton diventerà un potenziamento per la Thousand Sunny?

Il messaggio di Eiichiro Oda è chiaro: ONE PIECE sta per entrare nella fase finale. Con il ritorno ormai previsto a breve, per domenica 24 luglio su MangaPlus, ci sarà l'inizio dell'ultima parte e quindi tante rivelazioni. Una di queste, potrebbe coinvolgere anche la misteriosa arma ancestrale Pluton.

Da tempo si parla di Pluton in ONE PIECE: già ad Alabasta era stata menzionata più volte ed era anche l'obiettivo del testo del Poneglyph lì presente. Poi a Water Seven, le sue piantine erano finite in possesso di Franky, che le ha distrutte. Ora però, con la ciurma a Wano, c'è la possibilità che i protagonisti entrino davvero a contatto con l'arma ancestrale. Sukiyaki Kozuki ha infatti confermato che Pluton è a Wano.

I protagonisti hanno ricevuto certamente dei power up nell'ultimo periodo, perché non sfruttare questo momento e usare Pluton per dare dei power-up alla Thousand Sunny? La nave dei pirati di cappello di paglia è già resistente e potente, ma potrebbe dover affrontare avversari davvero implacabili come le navi da guerra della marina e i poteri di Frutti del Diavolo elementali. Con la possibilità, per Franky e Usop, di studiare l'arma ancestrale, è possibile che venga tirata fuori qualche arma o miglioramento applicabile alla Thousand Sunny.