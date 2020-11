ONE PIECE: il pornoattore Manuel Ferrara è un fan, ecco il suo cosplay di Zoro

Per i fumetti molto lunghi è normale riscontrare fan in ogni dove, anche nei posti più impensabili. E sul SubReddit di ONE PIECE ha fatto abbastanza scalpore la rivelazione di Manuel Ferrara, famoso attore nel mondo adulto della pornografia. Infatti il pornoattore ha caricato una foto con un cosplay di un personaggio di ONE PIECE.

Rimbalzando in rete, la foto di Manuel Ferrara è arrivata fin su Reddit dove ha ricevuto in circa 24 ore oltre 5000 punti positivi. E il personaggio su cui è ricaduta la scelta è Roronoa Zoro, l'iconico spadaccino della ciurma protagonista. In basso possiamo vedere la foto dove, naturalmente, non siamo davanti al cosplay più fedele di Roronoa Zoro, ma sicuramente Manuel Ferrara ha fatto quanto poteva per calarsi nei panni dello spadaccino.

Ovviamente questa scelta curiosa ha scatenato anche la nascita di commenti comici sullo stile a quattro spade, evoluzione di quello a tre del personaggio, e sull'utilizzo particolare dell'Haki dell'Armatura, declinato in altre maniere. In realtà Manuel Ferrara è conosciuto anche per essere un famoso Twitcher francese, dato che sulla piattaforma di proprietà di Amazon si mostra spesso nelle vesti di gamer. Sembra quindi avere un animo nerd ben sviluppato.

