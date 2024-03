ONE PIECE porta in alto il tricolore italiano: Lorenzo Simonelli festeggia con il Gear 2nd

ONE PIECE è il manga più venduto della storia, famoso in ogni angolo del mondo e conosciuto non solo dalla community d'appassionati. La fama dell'opera shonen sui pirati di Eiichiro Oda ha raggiunto anche i Campionati del mondo di atletica leggera indoor 2024 che in queste ore si stanno svolgendo a Glasgow, Regno Unito.

A pochissimo dal trionfo di ONE PIECE ai Crunchyroll Awards 2024, gala speciale che ha premiato la serie animata di TOEI Animation con il "miglior anime in corso" e con il "miglior protagonista principale", il jolly roger dei Mugiwara sventola anche nella 19° edizione della competizione mondiale che si sta svolgendo nella Emirates Arena di Glasgow.

A portare in alto il nostro Paese e il nostro splendido tricolore è stato l'ostacolista Lorenzo Simonelli, che nella notte italiana ha ottenuto la medaglia d'argento nei 60 metri ostacoli. L'atleta nostrano, classe 2002, ha migliorato il proprio record italiano fermando il cronometro sui 7"43, tuttavia non sufficienti per agguantare la vittoria, aggiudicata dall'americano Grent Holloway.

L'orgoglio italiano si è lasciato avvolgere dal nostro tricolore, ma non solo. Lorenzo Simonelli ha festeggiato omaggiando la sua altra grande passione oltre l'atletica leggera, ONE PIECE. L'ostacolista romano, che sui social utilizza il nickname Monkey D. Lollo, ha indossato il cappello di paglia di Rufy, simbolo dell'opera, esibendosi peraltro nell'iconica posa del Gear 2nd. A proposito, sapete la vera ispirazione dietro il Gear Second di ONE PIECE?