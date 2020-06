ONE PIECE: Portuguese D. Ace si mostra in questa splendida figure

Tra i più importanti franchise della grande industria d'anime e manga, figura ovviamente anche l'epopea di ONE PIECE, brand concretizzatosi grazie al duro lavoro di Eiichirō Oda che ha saputo conquistare milioni di fan da ogni angolo del mondo, prima tramite la produzione cartacea e successivamente grazie all'adattamento animato.

Vista la vastità del pubblico, la serie si è man mano arricchita con sempre più opere a tema tra film, videogiochi, spin-off e chi più ne ha più ne metta, il tutto nel mentre che la fanbase andava elogiando la produzione con innumerevoli cosplay e fanart spesso realizzati con grande attenzione. Con l'opera che tutt'ora continua la sua corsa, sono tra l'altro sempre di più le società che realizzano gadget a tema pensati per ingolosire l'utenza, in particolare i collezionisti più sfrenati.

Ebbene, questa volta sono stati i ragazzi di Dream Studio ad aver conquistato la luce dei riflettori, il tutto grazie alla presentazione di una splendida figure a tema ONE PIECE e specificatamente dedicata al tanto amato Portuguese D. Ace. Come potete visionare dalle immagini poste a fondo news, il lavoro - venduto per un totale di 224 euro - mette in mostra il pirata avvolto dalle fiamme e pronto per il combattimento, un prodotto di grande qualità che secondo quanto annunciato, verrà reso disponibile nel quarto trimestre del 2020. In compenso, è stato reso noto che i preorder sono già stati aperti per tutti gli interessati.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente è stata anche presentata una magnifica figure a tema ONE PIECE dedicata a Zoro. Inoltre, in questi ultimi giorni è stato reso noto che uno degli editor di Oda abbandonerà presto ONE PIECE.