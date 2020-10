One Piece: Portuguese D. Ace torna in vita in questo fedelissimo cosplay

Anche a distanza di vent'anni dall'inizio della saga, One Piece si conferma continuamente come una delle opere di maggior successo. L'amore dei fan verso il franchise di Eiichiro Oda è smisurato e questo nuovo cosplay ne è l'ennesima conferma.

Al momento, il manga di One Piece è in pausa. Come confermato dall'account Twitter ufficiale, Oda era bloccato a causa di un malanno, ma il mangaka sembra essere già pronto per tornare nel volume 46 di Weekly Shonen Jump, rivista giapponese che si occupa della pubblicazione di One Piece. Per Eiichiro Oda questa è stata una vera disdetta; l'autore è infatti impegnato in una missione impossibile, pubblicare il capitolo 1000 di One Piece entro la fine dell'anno.

In attesa di questo attesissimo evento, il cosplayer @mr.yosuke ha omaggiato uno dei personaggi più amati dell'intera saga: Portuguese D. Ace, fratello scomparso di Rufy. La sua interpretazione, pubblicata su Instagram, è pressoché perfetta e sarebbe degna di un film live action. Dal simbolico cappello fino alla collana; ogni dettaglio è fedele al personaggio originale e si trova al posto giusto.

Ace era il comandante della seconda flotta dei pirati dzi Barbabianca, nonché possessore del Frutto Rogia Foco Foco, il quale gli consente di trasformarsi in fuoco e manipolare le fiamme. Dopo essere stato catturato da Marshall D. Teach, Ace viene giustiziato dall'ammiraglio Akainu. Rufy non si perdonerà mai questo evento. E voi cosa ne pensate di Ace e di questo fantastico cosplay?