ONE PIECE: Portuguese D. Ace torna nella figure di IU Studio

Nel corso degli ormai 25 anni di pubblicazione Eiichiro Oda ha abituato i lettori di ONE PIECE a momenti emozionanti e talvolta tristi, ma nessuno è stato in grado di stravolgere Luffy e allo stesso tempo i lettori come la morte di Portuguese D. Ace per mano dell’allora Ammiraglio Akainu, negli attimi finali della saga di Marineford.

Poco dopo la scomparsa di Ace, Oda ha riportato i lettori indietro nel tempo, mostrando loro l’importanza dell’amicizia fraterna tra Luffy, Sabo e lo stesso Ace, rendendo ancora più pesante la perdita di un personaggio di tale caratura, considerando anche le impressionanti abilità combattive di cui disponeva, derivanti dal frutto Foco Foco, e dal suo retaggio in quanto figlio di Gol D. Roger, il Re dei Pirati.

Per ricordarlo gli artisti di IU Studio hanno realizzato la figure che potete vedere nelle immagini riportate da @MundoKame nel post disponibile in fondo alla pagina. Rappresentato mentre prepara uno dei suoi potenti pugni di fuoco, Ace appare piuttosto dettagliato in questa riproduzione, disponibile in due versioni, con o senza sangue. Il prodotto arriverà sul mercato nel secondo trimestre del 2023, ed è già pre ordinabile al prezzo di 185 euro.

