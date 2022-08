ONE PIECE: la possanza dell'Imperatore Shanks nella figure di BT Studio

La prossima saga di ONE PIECE dovrebbe avvicinare i lettori verso la Grande Guerra anticipata da Oda qualche tempo fa. Si tratta di un evento che dovrebbe addirittura minimizzare la portata della Battaglia di Marineford e che probabilmente vedrà all'opera tutti i 4 Imperatori.

La figura di Shanks il Rosso è piuttosto importante per la trama, non tanto in qualità di 'mentore spirituale' di Rufy, il protagonista, ma anche per il ruolo che rappresenta in virtù di uno dei 4 Imperatori. Come se ciò non bastasse, il capitano dei pirati del Rosso è a conoscenza di alcuni misteri nonché del reale contenuto del ONE PIECE.

A tal proposito, recentemente BT Studio ha voluto omaggiare proprio il celebre Imperatore in un modellino in scala originale, dal costo contenuto di 130 euro, che ritrae Shanks seduto mentre tiene in mano, e col volto severo, una bottiglia di alcol. L'azienda ha aggiunto all'interno della confezione anche un ricambio in cui anziché della bottiglia tiene in mano un cappello di paglia. La figure è preordinabile da oggi attraverso un acconto di 50 euro con il saldo da versare durante la spedizione del modellino nel primo trimestre del 2023.

