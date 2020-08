ONE PIECE: un possente Zoro si mostra grazie a questa magnifica figure

Tra le varie produzioni che nel corso di questi decenni hanno saputo imprimersi con forza nell'immaginario collettivo dei tanti fan d'anime e manga, figura in particolare la ben nota epopea di ONE PIECE, la quale è con il tempo riuscita a conquistare cuori e menti di un pubblico vastissimo e sparso in tutto il globo.

Il successo riscosso ha ovviamente portato alla concretizzazione d'innumerevoli opere parallele, tra spin-off, film animati, videogiochi e molto altro ancora, il tutto pensato per tenere occupato un pubblico desideroso di novità e che non ha mai perso l'occasione per mettere in mostra tutto il suo apprezzamento nei confronti dell'opera, tra cosplay e fan art di gran livello.

Visti gli strabilianti risultati ottenuti, numerose compagnie hanno così deciso di lanciarsi nella realizzazione di gadget a tema pensati per i collezionisti più accaniti. Tra i tanti, figurano anche i ragazzi di TJS Studio, i quali hanno recentemente svelato una magnifica figure a tema ONE PIECE e dedicata al nostro amato spadaccino Zoro. Come visionabile nelle immagini poste a fondo news, il lavoro può vantare una grande attenzione ai dettagli, con Zoro caratterizzato da uno stile degli indumenti fortemente legato a quanto visto nel Paese di Wa. Secondo quanto annunciato dalla società, il tutto è attualmente preordinabile per un prezzo pari a 165€ (senza contare le spese di spedizione), mentre la release è attualmente fissata per dicembre 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente è stato pubblicato un interessante video attraverso il quale è stato mostrato come Oda abbia realizzato la cover del 97° volume di ONE PIECE.