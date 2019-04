ONE PIECE: finalmente possiamo ascoltare la voce del nuovo ammiraglio

Dopo l'immenso scontro tra Aokiji e Akainu che ha portato a sconvolgere completamente l'isola di Punk Hazard e che ha reso il boia di Ace il nuovo grandammiraglio della Marina, c'è stata una piccola rivoluzione ai vertici dell'organizzazione. Nell'ultimo periodo, ONE PIECE ci aveva presentato Fujitora, ma manca ancora un ammiraglio all'appello.

Oltre Borsalino e Fujitora c'è un terzo ammiraglio, Ryokugyu, ovvero il Toro Verde, di cui si sa ben poco e che anche nel manga è stato presentato unicamente tramite una silhouette oscurata. Allo stesso modo, il personaggio farà a breve la sua apparizione anche nell'anime di ONE PIECE e la sua voce sarà di Keiji Fujiwara, doppiatore già noto per Maes Hughes di Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist: Brotherhood e Leorio di Hunter x Hunter del 2011.

L'annuncio è stato dato via Twitter e il personaggio apparirà per la prima volta nel prossimo episodio. Da poco inoltre anche un altro ammiraglio di ONE PIECE aveva cambiato voce: Borsalino, detto Kizaru, infatti sarà doppiato d'ora in poi da Ryotaro Okiayu, in seguito alla dipartita del precedente doppiatore Unsho Ishizuka dello scorso agosto. L'anime di ONE PIECE è da poco entrato nell'arco del Reverie, che ha già mostrato alcuni personaggi che non apparivano nella serie da tanto tempo, ma i fan sono in attesa della saga di Wanokuni in arrivo a luglio.