ONE PIECE: ora è possibile collezionare i frutti del diavolo grazie a Demon Studio

Eiichiro Oda ha ideato un sistema particolarmente affascinante per arricchire l'immaginario di ONE PIECE di differenti e variegati poteri: i frutti del diavolo. Questi particolari alimenti, infatti, donano a colui che li mangia abilità straordinarie e che differiscono a seconda del frutto.

La questione dei frutti del diavolo verrà approfondita nelle prossime battute del manga, lo stesso Eiichiro Oda ha infatti promesso di voler spiegare più attentamente alcune caratteristiche che le contraddistinguono. Ad ogni modo, ognuno di essi si distingue dagli altri non solo per le abilità ma anche per la forma, una varietà che ha spinto Demon Studio a ricreare in una serie di modellini in scala i Frutti del Diavolo.

Proprio in calce alla notizia, dunque, potete dare un'occhiata alla proposta della compagnia che ha ricreato così alcuni dei frutti più famosi della saga, da quello di Luffy ai più recenti Uo Uo no Mi e Inu Inu no Mi, rispettivamente di Kaido e Yamato. Ognuno di questi modellini è proposto in due varianti, normale e trasparente, al costo rispettivamente di 50 e 46 euro, ma sono disponibili al preordine anche set con più riproduzioni da poco più di 120 euro. La consegna, tuttavia, non è ancora stata annunciata.

