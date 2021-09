ONE PIECE: è possibile riprendere il manga dopo 10 anni di pausa? Risposta di un lettore

Nato nel 1997, ONE PIECE è uno dei manga più longevi in circolazione. Con quasi 25 anni sulle spalle, ha quindi un notevole conteggio di tankobon. Da pochi giorni in Giappone è stato pubblicato il volume 100 di ONE PIECE, che segna così l'arrivo alla tripla cifra per il fumetto.

Un numero davvero enorme, senza contare poi che la storia non è formata da capitoli autoconclusivi ma da una lunga avventura, intricata e ambientata in più luoghi, che coinvolge più personaggi e molto altro ancora. Per questo la domanda che SoraNews ha fatto a un suo redattore giapponese è molto particolare: è possibile riprendere ONE PIECE dal volume 100 se non lo si legge da 10 anni?

La sua risposta è stata la seguente: "Sono riuscito a capire e a godermelo senza problemi. Davvero, mi sono seduto e l'ho letto come al solito. Ciò che risaltava di più era il modo in cui impattavano le scene più importanti ed emotive. C'è quella scena dove Kinemon affronta Kanjuro, così figa e che mi ha portato quasi a piangere pur non sapendo chi fossero quei personaggi. Non si può dire che la storia sia stata annacquata o non sviluppata per i 34 volumi in cui non l'ho letta. Nel volume 100, ci sono tanti termini e fazioni che non riconosco, come i Tobi Roppo o i Nove Foderi Rosis. Eppure, riesco a capire quali sono i personaggi principali della storia del volume 100. In altre parole, l'atmosfera e il design sono così forti che da soli fungono da descrizione, e si capisce da un solo sguardo chi è cattivo e chi è buono."

"In più, mi infervora il vedere che tanti personaggi presenti 10 anni fa sono ancora qui con un ruolo importante. Più che altro, l'impressione che mi ha lasciato è che, nonostante Eiichiro Oda abbia detto che ONE PIECE è nelle fasi finali, sta ancora creando una storia sempre con la stessa spinta." Un lungo elogio quindi al lavoro di Oda, anche se è difficile capire se perdere la lettura di una trentina di volumi più avanti possa risultare problematico per i lettori di ONE PIECE. Voi cosa ne pensate, avete provato una cosa simile?